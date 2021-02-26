Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Meteoroloji'nin verilerine yurt genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise pazar ve pazartesi günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kar örtüsü bulunan kesimler için çığ uyarısı
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
Sıcaklık mevsim normalleri civarından seyredecek
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5 günlük hava tahmini
Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağmur bekleniyor.