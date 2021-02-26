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Aktüel Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Pazar ve pazartesi günlerine dikkat
Aktüel

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Pazar ve pazartesi günlerine dikkat

Meteoroloji'nin verilerine yurt genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre ise pazar ve pazartesi günleri yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 09:47:00 -
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: Pazar ve pazartesi günlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kar örtüsü bulunan kesimler için çığ uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklık mevsim normalleri civarından seyredecek

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 günlük hava tahmini

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağmur bekleniyor.

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