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Meteorolojiden İstanbullulara sağanak uyarısı!

Meteorolojiden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:31
Meteorolojiden İstanbullulara sağanak uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ile bazı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 09:31
  1. İstanbul
  2. sağanak yağış
  3. sağanak yağış uyarısı

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