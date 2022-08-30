Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Yarından itibaren yurdun kuzeyinde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

İstanbul cuma gününe kadar yağışlı

İstanbul'da yarından itibaren aralıklarla sağanak yağışın etkili olması ve cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.