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Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak beklendiğini açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:14
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı!

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Yer yer pus olacak

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:14
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Batı Karadeniz
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. Marmara Bölgesi

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