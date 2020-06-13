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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 23:37:00 -
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğe, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp Pazar Günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sel, su baskını ve yıldırım düşmesi yaşanabilir

Yerel düzeyde olması beklenen kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) konusunda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve ufak çaplı dolu yağışı karşısında dikkatli olmasını istedi.  

Haftalık hava durumu (14 - 20 HAZİRAN 2020)

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının  biraz artarak hafta başından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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