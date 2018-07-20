Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün (Cuma) Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile zamanla bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.