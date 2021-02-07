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Aktüel Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Yarın öğleden itibaren başlıyor
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Yarın öğleden itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 18:25:00 -
Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Yarın öğleden itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 

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