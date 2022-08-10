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Aktüel Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

İstanbul'un batısında devam eden gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:57:00 -
Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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