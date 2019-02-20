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Meteorolojiden il il uyardı! Kar geliyor

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:13
Meteorolojiden il il uyardı! Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:13
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. Adana
  4. Doğu Karadeniz
  5. Batı Karadeniz
  6. Gaziantep
  7. Karadeniz
  8. Kuzey Ege
  9. Şanlıurfa
  10. Osmaniye
  11. Kocaeli
  12. Marmara
  13. Bilecik
  14. Antalya
  15. Sakarya
  16. Mersin
  17. Antep
  18. Güney
  19. Muğla
  20. HABERLER
  21. Hava sıcaklıkları
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  23. kar yağışı

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