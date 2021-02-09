  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meteorolojiden iki il için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden iki il için kritik uyarı

Meteorolojiden, Erzurum ve Erzincan çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:13:00 -
Meteorolojiden iki il için kritik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu geceden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Erzurum'un kuzey ilçeleri İspir, Pazaryolu, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve Uzundere ile Erzincan'ın İliç, Refahiye ve Kemaliye ilçelerinde etkili olması beklenen rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve fırtına yüzünden yaşanması muhtemel, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
Yerel

Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören ba..
‘Türkiye’nin gerisinde kaldık’ dedi ve çağrıyı yaptı: Harekete geçmeliyiz
Dünya

‘Türkiye’nin gerisinde kaldık’ dedi ve çağrıyı yaptı: Harekete geçmeliyiz

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Ankara'nın Atina'dan daha modern silahlara sahip olduğunu itiraf etti...
Yine CHP, yine taciz rezaleti! Erkek çocuğu istismar edip kayda almış
Siyaset

Yine CHP, yine taciz rezaleti! Erkek çocuğu istismar edip kayda almış

CHP Kırıkkale Gençlik Kolları çalışanı N.E.Y.'nin cep telefonundan, erkek çocuklara ait rezil görüntüler çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay