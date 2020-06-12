  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meteorolojiden İç Anadolu'da 4 il için sağanak ve dolu uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:55:50 -
Meteorolojiden İç Anadolu'da 4 il için sağanak ve dolu uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Aksaray ve Niğde il geneliyle Karaman'ın Ayrancı ilçesi, Konya'nın Altınekin, Karatay, Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı