Meteoroloji'den hava sıcaklığı açıklaması
Ülkemizi etkisi altına alan sıcak ve nemli hava özellikle yurdun batı kesimlerinde yerini serin bir havaya bırakacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ege Bölgesi'nde de başta İzmir olmak üzere sıcaklıklar 7 derece birden düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ege Bölgesi'nde de başta İzmir olmak üzere sıcaklıklar 5 ila 7 derece düşecek.
Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Bursa'nın güney ilçeleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 32°C
Az bulutlu
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 22°C, 28°C
Az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Denizlerde hava
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 2,0m; Görüş: İyi.
Marmara
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
Ege
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.