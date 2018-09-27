THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklık 8 derece yükseliyor

Meteoroloji'en yapılan değerlendirmeye göre, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği ön görülüyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:36
Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklık 8 derece yükseliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bu sabah saatlerinde Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek, batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:36
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kocaeli
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Çanakkale
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. meteoroloji
  14. hava durumu
  15. sıcaklık
  16. istanbul
  17. marmara
  18. yağmur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
    1. Eylül ayı ekonomik güven endeksi..
    2. Harç ve KDV’deki düzenleme kalıcı olsun
    3. Peugeot’dan 3 ürün daha
    4. Private Label Zirvesi’nde geri sayım
    5. Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da..
    6. Abdullah: Afganistan hükümeti Taliban..
    7. Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini..
    8. Vakıf Emeklilik’ten yeni kampanya
    9. Cezaevinden üniversite sınavına girdi!..
    10. Tüfekçioğlu Grup rotasını İstanbul’a..
    11. Binlerce kişi bekliyordu! Az önce..
    12. İstanbul'u birbirine katan..
    13. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    14. 3. havalimanı personel alımı 3...
    15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    16. Adana'da çiftlikte vahşet!
    17. Doğalgazda tarife revizyon şartları..
    18. CTRL tuşu ne işe yarar?
    19. Bakan Berat Albayrak'tan yatırımcılara..
    20. Çekmeköy’ün en yenisi Ege Yapı’dan..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir