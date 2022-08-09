Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri, Kütahya'nın güneyi, Göller Yöresi'nde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.