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Aktüel Meteorolojiden "gök gürültülü sağanak" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden "gök gürültülü sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:56:00 -
Meteorolojiden "gök gürültülü sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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