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Meteoroloji'den flaş Marmara uyarısı! Önce yağmur, ardından kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesi yeni haftaya yağışlı girecek. Haftanın ilk yarısında başlayacak olan sağanak yağış, hafta sonunda yüksek kesimlerde yerini karla karışık yağmura ve kar yağışına bırakacak.

25 Kasım 2018 Pazar 15:19
Meteoroloji'den flaş Marmara uyarısı! Önce yağmur, ardından kar geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Yüksek kesimlerden başlayacak

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Haftanın ilk yarısında kuvvetli yağışlar etkili olacak

İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarıların takip edilmesi istendi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:19
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi
  3. Marmara Bölgesi
  4. Orta Akdeniz
  5. Balkanlar
  6. kar
  7. karla karışık yağmur
  8. kuvvetli sağanak
  9. gök gürültülü sağanak yağış
  10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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