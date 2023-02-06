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Gündem Meteorolojiden fırtına uyarısı
Gündem

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de bu gece ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 13:02:00 -
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve yarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (50-75 kilometre/saat) İstanbul'un Avrupa yakasının batısında yer yer hamleli (80 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış olan yerlerde tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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