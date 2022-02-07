Meteorolojiden fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İç Anadolu Bölgesi'ndeki hava durumuna ilişkin resmi sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den yapılan açıklamada, “İç Anadolu bölge genelinde rüzgarın 08.02.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) seklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 09.02.2022 Çarşamba günü akşam saatlerine etkili olacağı tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.