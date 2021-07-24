Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.
Fırtınanın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.