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Gündem Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 21:14:00 -
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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