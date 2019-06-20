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Meteorolojiden felaket bölgesi için yeni uyarı

Meteorolojiden, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile sel felaketinin yaşandığı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine yağış uyarısı geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:46
Meteorolojiden felaket bölgesi için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Bir uyarı daha

Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ile Ordu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:46
  1. Bayburt
  2. Aksaray
  3. Yozgat
  4. Trabzon
  5. Tokat
  6. Sivas
  7. Sinop
  8. Samsun
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Niğde
  12. Nevşehir
  13. Kırşehir
  14. Kayseri
  15. Kastamonu
  16. Gümüşhane
  17. Giresun
  18. Çorum
  19. Artvin
  20. Amasya
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. Yağış uyarısı
  23. hava durumu

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