Meteorolojiden felaket bölgesi için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda (Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Bir uyarı daha

Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ile Ordu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.