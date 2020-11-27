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Gündem Meteorolojiden don ve buz uyarısı
Gündem

Meteorolojiden don ve buz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sabah ve akşam saatlerinde yurdun iç kesimleri için don ve buz uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 08:40:00 -
Meteorolojiden don ve buz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

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