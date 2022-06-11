Meteorolojiden denizler için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlere ait meteorolojik uyarıda bulunarak, Marmara Denizi, Bandırma- Marmara Adası’nda fırtına beklendiğini açıkladı.
YENİ AKİT ANKARA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlere ait meteorolojik uyarıda bulunarak, Marmara Denizi, Bandırma- Marmara Adası’nda fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Marmara Denizi'nin batısında (Bandırma-Marmara Adası) rüzgarın yarın (12.06.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) firtina seklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.