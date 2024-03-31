Meteoroloji'den çığ ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölgede toz taşınımı, iki bölgenin yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Rüzgarın genellikle güneyli, ülkenin doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (İLKHA)

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