Meteoroloji'den çığ uyarısı
Meteoroloji; Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıklarda artış beklendiğini bildirerek, çığ ihtimaline karşı uyarıda bulundu.10 Mart 2019 Pazar 11:03
Meteoroloji Elazığ,Malatya,Adıyaman,Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıklarda artış beklendiğini bildirerek, çığ ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış tahmin ediliyor"denildi.
Zaman zaman orta kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilen açıklamada,kar örtüsü bulunan yüksek eğime sahip dik yamaçlarda çığ ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.
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