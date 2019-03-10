Meteoroloji'den çığ uyarısı Meteoroloji; Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıklarda artış beklendiğini bildirerek, çığ ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Elazığ,Malatya,Adıyaman,Bingöl ve Tunceli’de sıcaklıklarda artış beklendiğini bildirerek, çığ ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış tahmin ediliyor"denildi. Zaman zaman orta kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtilen açıklamada,kar örtüsü bulunan yüksek eğime sahip dik yamaçlarda çığ ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

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