Meteorolojiden çığ uyarısı Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren sıcaklıklarda 8 dereceye kadar artış beklendiğini bildirerek, çığ tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimleri ile rakımı 1800 metrenin üzerindeki alanlarda mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışları meydana geldi. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda 6-8 derece artış beklendiğinden, eğimli dik yamaçlarda kar erimeleri ve beraberinde çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.

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