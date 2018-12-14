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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdrülüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporuna göre bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

14 Aralık 2018 Cuma 10:53
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Peş peşe uyarılar

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısında yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

 

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:53
  1. Yalova
  2. Trabzon
  3. Tekirdağ
  4. Samsun
  5. Kırklareli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Erzurum
  10. Edirne
  11. Diyarbakır
  12. Bursa
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Meteoroloji

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