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Meteorolojiden bir uyarı daha... Kar ve yağmur...

Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da yarın parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.

25 Şubat 2019 Pazartesi 06:24
Meteorolojiden bir uyarı daha... Kar ve yağmur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Antalya, Denizli, Burdur ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul yarın yağmurlu olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, yarın da yağmur şeklinde devam edecek.

İstanbul'da yarın havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 06:24
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Denizli
  4. Burdur
  5. Antalya
  6. meteoroloji
  7. kar
  8. yağmur

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