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Aktüel Meteorolojiden Ankara ve Eskişehir’e uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Ankara ve Eskişehir’e uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara ve Eskişehir’deki vatandaşları; kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 11:15:00 -
Meteorolojiden Ankara ve Eskişehir’e uyarı

YENİ AKİT  ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için sarı uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 15.30'dan itibaren 22.00'a kadar yerel olarak güçlü sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı ve bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar olacağı uyarısı yaptı. Meteoroloji’nin uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Bugün akşam saatlerine kadar Eskişehir'de aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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