  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BBC muhabirinden Blinken'e Gazze ayarı! İkiyüzlüsünüz

İspanya Başbakanı kararını verdi! İsrail açıklamasından sonra başına gelmeyen kalmadı

Protestolar dünyaya yayılıyor! Kimse turist istemiyor! Peki sebep ne?

Seçimin faturası kesilmeye başlandı! Erdoğan o isimleri görevden alacak

CHP'de liyakat yerine saltanat

Ahmet Hakan, Fatih Erbakan’ı hallaç pamuğu gibi attı! Bu saatten sonra artık insan içine zor çıkar! “Bu adamlar Erdoğan’a niye bu kadar hakaret ediyor Fatih?”

3 Avrupa ülkesinden Türkiye ile ilgili skandal karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Ekrem, Gazze’deki şanlı direnişi 'terörist' ilan etti yandaşlar aklama telaşına düştü! Milli, Karar, Yeni Asya sus pus!

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame tamamlandı

MEB'den müthiş adım! Cihat Yaycı Paşa perde arkasını anlattı
Gündem Meteorolojiden Ankara için uyarı
Gündem

Meteorolojiden Ankara için uyarı

Yeniakit Publisher
2024-04-29 20:38:00 -
Meteorolojiden Ankara için uyarı

Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi sarsan iddia! Bu gerçekten doğru mu
Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi sarsan iddia! Bu gerçekten doğru mu

Gündem

Mansur Yavaş’la ilgili Türkiye’yi sarsan iddia! Bu gerçekten doğru mu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş’tan sinsi tezgah! Arkasındaki ismi açıkladılar! Bunlar ihanet treninin yolcuları
Mansur Yavaş’tan sinsi tezgah! Arkasındaki ismi açıkladılar! Bunlar ihanet treninin yolcuları

Siyaset

Mansur Yavaş’tan sinsi tezgah! Arkasındaki ismi açıkladılar! Bunlar ihanet treninin yolcuları

Sinsi tezgah! MHP'den Mansur Yavaş'a tepki
Sinsi tezgah! MHP'den Mansur Yavaş'a tepki

Gündem

Sinsi tezgah! MHP'den Mansur Yavaş'a tepki

'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'
'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'

Gündem

'Halka hizmet Mansur Yavaş ve Mimarlar Odası işbirliğinde engellendi'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23