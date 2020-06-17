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Aktüel

Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:24:00 -
Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da öğleden sonra görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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