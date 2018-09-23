Meteoroloji'den 9 il için önemli uyarı

Eylül ayının bitimine doğru Türkiye'de sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu hafta da havalar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde güneşli hava haklim olacak. Bazı illerde ise sağanak yağışetkili olacak.

Başta Trabzon olmak üzere Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Iğdır'da bugün sağanak yağış etkili olacak.