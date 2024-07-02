Meteorolojiden 8 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji 2 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerinde sağanak beklenen illeri açıkladı, sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak Erzurum, Giresun, Rize ve Trabzon çevresinde etkili olacak, batıda ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 2 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerinde sağanak beklenen illeri açıkladı, sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak Erzurum, Giresun, Rize ve Trabzon çevresinde etkili olacak, batıda ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.
Temmuz ayının ilk günlerinde batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, doğunun birçok şehrinde ise kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, 8 kent için sarı kodlu uyarı verdi.
2 TEMMUZ 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
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8 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de bulunan 8 ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı verdi.
Bu illerde yaşayanların gök gürültülü sağanak sonrası oluşabilecek sellere karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. İşte sarı kodla uyarı alan iller: Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan
İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 33°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu