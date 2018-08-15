THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Meteoroloji'den 7 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun’un iç kesimleri, Trabzon’un iç ve doğusu, Rize, Artvin, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:14
Meteoroloji'den 7 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:14
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. METEOROLOJİ
  12. HAVA DURUMU
  13. SAĞANAK
  14. KARADENİZ
  15. RİZE
  16. ARTVİN
  17. ERZURUM
  18. KARS
  19. ARDAHAN
  20. DOĞU ANADOLU

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Servis şoförünü vuran adamın rahatlığı pes dedirtti!
    1. Servis şoförünü vuran adamın rahatlığı..
    2. Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek
    3. Dolar ve avrodan sonra altında büyük..
    4. Dolara güvenmeyin
    5. Yurdum insanından dolar için ilginç..
    6. Çeyrek altın gram altın cumhuriyet..
    7. Alaattin Çakıcı cezaevinden kaçırılmak..
    8. Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı!..
    9. Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den..
    10. FETÖ'nün teröristleri endişe içinde!..
    11. Ateşle karşılık veren terörist öldürüldü
    12. Turuncu listedeki teröristler öldürüldü
    13. Trabzonlu çocuklara kodlama eğitimi
    14. Swap ne demek?
    15. BDDK'dan dövize yeni hamle
    16. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
    17. Meteoroloji'den son dakika sağanak..
    18. Birleşmiş Milletler'den 'hayati' İdlib..
    19. TBMM Başkanı Yıldırım KKTC'ye hareket..
    20. Çiftçiye 44.1 milyon TL avans
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?