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Gündem Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:24:00 - 2020-09-08 23:36:18
Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen son bilgiye göre; 9 Eylül Çarşamba günü Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi.

Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olan olumsuzluklara karşı, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kuzey kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Meteoroloji, sıcaklıkların diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Çarşamba günü Karadeniz kıyısı hariç diğer bölgeler güneşli geçecek.

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