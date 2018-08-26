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Meteoroloji'den 5 il için uyarı!

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu, Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:41
Meteoroloji'den 5 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu, Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36 

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 

İzmir: Az bulutlu ve açık 31 

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34 

Antalya: Az bulutlu ve açık 30 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29 

Trabzon: Parçalı bulutlu 28 

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29 

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:41
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kütahya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Eskişehir
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Bilecik
  11. Balıkesir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Adana
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