Meteoroloji'den 5 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in güney, Balıkesir'in doğu, Eskişehir'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

KAYNAK: İHA