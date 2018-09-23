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Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden paylaşılan bilgiye göre Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanakbekleniyor.

23 Eylül 2018 Pazar 12:10
Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ön görülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 10, Erzincan'da 12 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum ile Kars'da 22 ve Ardahan'da 19 derece olacak.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:10
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  10. sağanak yağış
  11. Sağanak uyarısı
  12. 5 il için yağış uyarısı
  13. Doğu Anadolu Bölgesi

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