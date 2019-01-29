Meteorolojiden 5 il fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması bekleniyor

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Uyarı ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada yarın Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Kırşehir'in merkez ve doğu ilçelerinde rüzgarın hızının saatte 60, Kayseri ve çevresinde ise 70 kilometreye ulaşması beklendiği bildirildi.

Çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı uyarı

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.