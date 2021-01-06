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Yaşam Meteorolojiden 4 ilimize uyarı
Yaşam

Meteorolojiden 4 ilimize uyarı

Meteoroloji Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat'ta yaşayan vatandaşları uyararak kentlerde zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:59:00 -
Meteorolojiden 4 ilimize uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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