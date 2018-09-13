Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı!

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, İstanbul ve Bursa'da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İstanbul'un kuzey ve doğu, Bursa'nın kuzey ve batı ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kocaeli ve Yalova'da yerel olarak görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.