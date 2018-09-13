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Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağmur uyarısı

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:06
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, İstanbul ve Bursa'da  yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam  saatlerinden sonra etkisini artırması ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli  (21-50 kilogram/metrekare), İstanbul'un kuzey ve doğu, Bursa'nın kuzey ve batı  ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare)  olması bekleniyor.

Kocaeli ve Yalova'da yerel olarak görülmesi beklenen sağanak ve gök  gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve yarın öğle  saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare)  olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki şiddetli yağış  sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli  olmaları uyarısında bulunuluyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:06
  1. Yalova
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. meteoroloji
  6. sağanak
  7. uyarı

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