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Meteorolojiden 4 il için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahmin raporuna göre Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yarın ve cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:22
Meteorolojiden 4 il için sağanak yağmur uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için yarın ve  cuma günü gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı  Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve  Eskişehir'de yarın sağanak  ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu illerde sağanağın 14 Eylül Cuma günü de devam edeceği öngörülüyor.  Yağış alan bölgelerde yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalması, 15 Eylül  Cumartesi gününden itibaren ise 3-5 derece artarak mevsim normalleri civarında  seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, ani sel ve su baskınları ile yıldırım  konusunda uyarıldı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:22
  1. Kütahya
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Bilecik
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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