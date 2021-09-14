Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla etkisini artırarak perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.