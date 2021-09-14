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Yerel Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı
Yerel

Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için çarşamba ve perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 14:55:00 -
Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla etkisini artırarak perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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