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Meteoroloji'den 30 il için yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyıları sağanak yağışın etkisi altında olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

06 Eylül 2019 Cuma 07:28
Meteoroloji'den 30 il için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Sakarya, Giresun, Artvin çevreleri ile Kocaeli, İzmir ve Aydın’ın doğu, Manisa'nın güney kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 07:28
  1. Uşak
  2. Trabzon
  3. Sakarya
  4. Rize
  5. Muğla
  6. Manisa
  7. Kocaeli
  8. İzmir
  9. Giresun
  10. Denizli
  11. Aydın
  12. Artvin
  13. Afyon
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  15. hava durumu

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