Meteorolojiden 3 il için sağanak yağmur uyarısı
Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı.14 Eylül 2018 Cuma 08:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Sakarya'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların, Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.
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