Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Erzurum ve Erzincan'da 3, Tunceli'de 5, Iğdır'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 21, Erzincan ve Tunceli'de 17, Kars'ta 16, Ağrı ile Ardahan'da 14, Erzurum'da ise 13 derece olacağı tahmin ediliyor.