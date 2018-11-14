THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağmur uyarısı

Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli yağmur uyarısında bulunuldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:42
Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağmur uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı çok bulutlu, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalacağı tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Elazığ ve Tunceli'nin doğu ilçeleri ile Bingöl çevrelerinde, yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:42
  1. Tunceli
  2. Malatya
  3. Elazığ
  4. Bingöl
  5. Adıyaman
  6. yağmur
  7. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    1. "Clinton 2020'de yeniden aday!"
    2. ABD'de ölü sayısı artıyor!
    3. Kaan Terzioğlu GSMA'nın yönetimine mi..
    4. Vodafone’un servis gelirleri 5.2..
    5. Üretilen çimentonun yüzde 9.8’i ihraç..
    6. Tabipler birliği şehir hastanelerinden..
    7. Bomba iddia! "Babel Galatasaray'la..
    8. Mikro İHA için 11 firmadan teklif
    9. CHP Giresun belediye başkan adayı..
    10. İDO iç hatları kapatıyor!
    11. MediaMarkt’a en başarılı banner..
    12. Borusan Holding’de bayrak değişimi
    13. MÜSİAD Umman Temsilciliği açıldı
    14. İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!
    15. ABD'nin üzerine kabus gibi çöktü: 50 ölü
    16. Çorum'da tarih fışkırdı! Tam 40 adet..
    17. “Yeni havalimanı bilet aramaları 4..
    18. “Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu..
    19. Meteorolojiden 3 il için kuvvetli..
    20. T625 helikopteri Bahreyn Airshow’da
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
    Çok kritik bir noktada... Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor