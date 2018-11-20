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Meteoroloji'den 3 bölge için önemli uyarı

Marmara'nın doğusu ile Ege ve Karadeniz kıyılarında bugün sağanak yağmur etkili olacak.

20 Kasım 2018 Salı 08:41
Meteoroloji'den 3 bölge için önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, salı günü Marmara'nın doğusu, Ege ve Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu ile Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 08:41
  1. Manisa
  2. Çanakkale
  3. Balıkesir
  4. Meteoroloji
  5. GÜNCEL Haberleri

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