  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kumarhaneler kralının arazisine rezidans yatırımı! Tinerci mekanı olmuştu yıkıldı

Çiftçilere yüzde 150 zam müjdesi! Türkiye kararı: Tarım bakanlığı açıkladı! İşte masadaki diğer ihtimaller...

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

OYAK’ın yüzde 60’lık hissesi satılıyor! Tayvanlı şirket alacak

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! Enflasyon dinozor değil kuzu olacak!

Denizin altında güçlü olan ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı

Gazze'de "insani ara" 2 gün daha uzatıldı

'Orta Koridor' için Dünya Bankası'ndan şaşırtan tahmin! Direnci artırabilir: Ekonomik ticaret için harekete geçildi

Gazze'de şaşılacak olay! Bir bebek 37 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz tahliye edildi
Yerel Meteoroloji'den 23 ile fırtına uyarısı!
Yerel

Meteoroloji'den 23 ile fırtına uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 09:14:00 -
Meteoroloji'den 23 ile fırtına uyarısı!

Meteoroloji'nin paylaştığı son hava tahmin raporlarına göre aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin paylaştığı son hava tahmin raporlarına göre aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da yer aldığı 23 il için sarı kodlu uyarı yapıldı
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. MGM, yaptığı uyarıda Marmara ve Ege'de şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiğini duyurarak, aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da olduğu 23 ili sarı kodlu uyarı yaptı.

MARMARA VE EGE FIRTINAYA TESLİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son tahminlere göre İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı. Marmara ve Ege'de beklenen şiddetli fırtınanın akşam saatlerinden ertesi güne kadar etkili olacağı belirtildi.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aydın ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük için ise sarı kodlu rüzgar uyarısı verildi. Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgârın, akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kodlu uyarıda, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23