Meteorolojiden 2 il için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ardahan ile Erzurum'un kuzeydoğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.