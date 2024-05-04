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Yaşam Meteoroloji'den 18 ile sarı kod uyarısı! Tahmin geldi... Son dakika: 5 Mayıs hava durumu tahminleri
Yaşam

Meteoroloji'den 18 ile sarı kod uyarısı! Tahmin geldi... Son dakika: 5 Mayıs hava durumu tahminleri

Yeniakit Publisher
2024-05-04 23:31:00 - 2024-05-04 23:58:06
Meteoroloji'den 18 ile sarı kod uyarısı! Tahmin geldi... Son dakika: 5 Mayıs hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Uzmanların hakkındaki yorumu: Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

18 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
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İşte uyarılan iller:

Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak

Meteoroloji'den 18 ile sarı kodlu uyarı - 6

 

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