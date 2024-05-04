Meteoroloji'den 18 ile sarı kod uyarısı! Tahmin geldi... Son dakika: 5 Mayıs hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Uzmanların hakkındaki yorumu: Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ardahan, Kars, Muş, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman ile Konya'nın kuzey ve doğu, Erzurum'un kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
18 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İşte uyarılan iller:
Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tuncel, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak
Ekonomi
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı... THY Arnavutköy kura sonuçları açıklandı
Sosyal Medya
Hayırlı evlat yüz güldürür! Okuttuğu kızı babasına traktör aldı... 1 milyonluk New Holland satın aldı
Gündem
Türk Silahlı Kuvvetleri kritik detayı paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Teknoloji
Dünyanın en büyük tatbikatına Türkiye’nin savunma sanayii şirketi ASELSAN katıldı! Yapay zeka destekli tatbikat